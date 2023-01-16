Зеленський про розмову з прем'єром Нідерландів: Вдячний за готовність і надалі працювати над зміцненням української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Уже вдруге з початку року розмовляю з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Вдячний йому за готовність і далі працювати над зміцненням української ППО. Крім того, говорили про можливі сценарії розвитку подій на фронті й наші спільні заходи на найближчий час", - повідомив Зеленський у твіттері.

Попередня їхня телефонна розмова відбулася 3 січня поточного року. Тоді співрозмовники обговорили ризики ескалації на фронті та оборонні потреби України для адекватного реагування на них.