Політика

14:07 14.01.2023

Зеленський подякував прем'єру Великої Британії за військову підтримку України

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Зеленський подякував прем'єру Великої Британії за військову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунаком і подякував йому за надання військової підтримки українській стороні.

"Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії стала непробивною і готовою до викликів. У розмові з прем'єр-міністром Ріші Сунаком подякував за рішення, які не тільки посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів", - написав Зеленський в телеграм-каналі в суботу.

Раніше телеканал Sky news повідомляв, що британська влада розглядає можливість направити Україні бойові танки Challenger 2, які є основними бойовими танками Сухопутних військ Великої Британії.

У середу Financial Times з посиланням на представника британського уряду повідомило, що Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса працювати з партнерами з метою скоріше вирішити питання з відправкою подальшої допомоги Україні, зокрема танків. FT пише, що в такому разі Сполучене Королівство стане першою державою, хто забезпечить Україну сучасними бойовими танками.

Британські ЗМІ в суботу повідомили, що Сунак погодився відправити Україні роту танків, причому 4 машини вже найближчим часом . Танкова рота в арміях НАТО має на озброєнні від 12 до 15 бойових машин.

 

Теги: #допомога #велика_британія #зеленський #сунак

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