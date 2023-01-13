Восени буде оцінено прогрес, якого Україна досягла як країна-кандидат у ЄС, потім Європейська Рада ухвалить рішення щодо подальших кроків

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначає, що прогрес, досягнутий Україною як країною-кандидатом, буде оцінено восени у так званому пакеті розширення, до якого входять інші країни-кандидати. На підставі цієї оцінки Європейська Рада ухвалить рішення щодо подальших кроків стосовно приєднання України до Європейського Союзу.

Про це вона повідомила в п'ятницю в Кіруні (Швеція) на пресконференції, присвяченій головуванню Швеції в Європейській Раді, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про можливий початок вже цього року переговорів щодо членства України в Європейському Союзі.

"Процес вступу – це процес, який відбувається крок за кроком. Для нас зараз наступний важливий пункт, важливий етап – це "пакет розширення" восени, що відобразить прогрес, якого досягла з початку року кожна країна-кандидат, яка хоче приєднатися до Європейського Союзу", - повідомила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн назвала Україну "надзвичайно амбітною і сильною та швидкою у досягненні результатів".

"Це дуже добре. Щоб підтримувати цей процес, колегія відвідає Україну на початку лютого. У нас буде зустріч колегія - уряд... Для нас важливо досягати разом з українським урядом якомога вищої якості, поєднуючи це зі швидкістю та амбіціями, щоб восени це відобразив звіт щодо розширення, що приведе, як можна сподіватися, до цікавого та позитивного рішення Ради", - розповіла президент послідовність процесу вступу до ЄС.