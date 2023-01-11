Політика

17:12 11.01.2023

Шведське президентство в ЄС підтримуватиме Україну на шляху до членства в Євросоюзі - глава МЗС Більстрем

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Шведське президентство в ЄС підтримуватиме Україну на шляху до членства в Євросоюзі - глава МЗС Більстрем

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем (Tobias Billström) заявляє, що шведське президентство в Європейському Союзі підтримуватиме процес подальшої інтеграції України з Європейським Союзом.

У середу в Стокгольмі на пресконференції, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про можливий початок переговорів про вступ до ЄС вже цього року, Більстрем сказав: "Це процес, який має ухвалюватися крок за кроком. Ми чекаємо на доповідь Європейської комісії (про прогрес виконання Україною зазначених раніше умов у рамках статусу кандидата в члени - ІФ-У), після чого ми зробимо огляд (досягнутого прогресу). Роль президентства - підтримувати цей процес. Важливо продемонструвати українському народу, уряду, що ми віддаємо належне за їхні зусилля за цих виняткових складних умов. Але доки ми не побачили доповіді Європейської комісії, мені важко як представнику Шведського президентства дати вичерпну оцінку, де наразі ми перебуваємо".

Більстрем наголосив, що Швеція вітає зусилля, які вживає Україна під час війни, яку проти країни веде Росія, і "заохочує продовжувати цей шлях". "ЄС продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства. Апдейт щодо зусиль України, Грузії та Молдови у проведенні реформ буде надано навесні. Це процес, і ми сприймаємо його як процес", - сказав міністр закордонних справ.

Відповідаючи на запитання щодо майбутніх санкцій для Росії, він повідомив, що наразі необхідно подивитися як "далі посилити колективний тиск на Росію, щоб покласти край цій війні, щоб вони вивели свої війська з України та відновили українську територіальну цілісність". "ЄС готовий продовжувати посилювати санкції ще більше. Інший пріоритет нашої роботи - ефективне виконання вже ухвалених санкцій, так само як і запобігання їх обходженню", - зазначив Більстрем складові роботи президентства у цій сфері.

Теги: #швеція #більстрем

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