Україна вступає у вирішальну фазу, метою якої є перемога

Україна вступає у вирішальну фазу у війні з РФ, метою якої є перемога та забезпечення "міцного та справедливого миру всій Європі", заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"…Вдалося переконати союзників: час табу зі зброї минув. Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Тільки так можна забезпечити міцний і справедливий мир та безпеку в Європі", - написав Кулеба у фейсбуці.

За його словами, Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 році.

"Вже перший тиждень 2023 року доводить це. Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея "Patriot", боєприпаси та багато іншого", - зазначив він.

Кулеба також анонсував оголошення нового американського пакету (військової допомоги – ІФ).