Політика

01:35 06.01.2023

Оборонна підтримка США, Німеччини, Франції та Великобританії допоможе Україні повернути території у межах 1991 року, заявив Єрмак

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Оборонна підтримка США, Німеччини, Франції та Великобританії допоможе Україні повернути території у межах 1991 року, заявив Єрмак

Оборонна підтримка США, Німеччини, Франції та Великобританії допоможе Україні повернути території у межах 1991 року, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ця підтримка (дружніх країн – ІФ-У) допоможе нам повернути всі наші території. Кордони 1991 року – наша мета", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Раніше Єрмак провів телефонні розмови з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном та радником прем'єр-міністра Великобританії з національної безпеки Тімоті Барроу.

Також голова ВП обговорив збільшення допомоги у сфері безпеки для України з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером.

"Україна отримує та отримає справді велику допомогу від США, Німеччини, Франції та Великобританії", - підсумував Єрмак. 

Теги: #україна #підтримка #країни #єрмак

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