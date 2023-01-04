Політика

09:17 04.01.2023

Зеленський обговорив із Трюдо посилення тиску на Росію

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Зеленський обговорив із Трюдо посилення тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади посилення тиску на Росію.

"Щойно говорив з прем'єр-міністром Канади – і це четверта міжнародна розмова за сьогодні. Дякую Канаді за незмінну оборонну, санкційну та фінансову підтримку. Обговорили сьогодні з Трюдо, як ще можна посилити тиск на Росію. Відчувається, що канадська допомога нашому захисту цього року збереже свою силу", - заявив Зеленський у відеозверненні ввечері у вівторок.

Раніше у вівторок глава держави провів ще три телефонні розмови: з прем'єр-міністрами Нідерландів, Великої Британії та Норвегії.

Зокрема, у своєму вечірньому відеозверненні він подякував Норвегії "за дуже потужні рішення, які вже ухвалені та які ще готуються, це стосується, зокрема, і збройної підтримки", а також за готовність допомогти і забезпечити Україну необхідним обсягом газу цієї зими. За словами Зеленського, роль Норвегії може стати дійсно історичною у захисті Європи.

Він також подякував Великій Британії за конкретні домовленості, яких досягнуто передусім в оборонній сфері.

"Сьогодні у розмові з прем'єр-міністром Сунаком я відчув, що ми однаково сприймаємо важливість цього року, перспективи цього року - те, що саме зараз можна досягти вирішальною перевагою, не давши Росії відігратися на тому чи іншому фронтовому напрямку", - сказав президент.

Зеленський також висловив подяку Нідерландам "за однакове з нами розуміння справедливості та того, чим і як має завершитися ця війна".

Як написав президент України у своєму твіттері, він додатково обговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення оборонних можливостей України перед лицем загроз і ризиків ескалації на фронті. Крім того, сторони узгодили кроки з реалізації української формули миру.

Теги: #трюдо #зеленський

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