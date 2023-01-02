Політика

17:49 02.01.2023

Зеленський наголосив на важливості отримання першого траншу макрофінансової допомоги від ЄС уже в січні - розмова з фон дер Ляєн

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Зеленський наголосив на важливості отримання першого траншу макрофінансової допомоги від ЄС уже в січні - розмова з фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн перебіг реалізації програми макрофінансової допомоги Україні обсягом 18 млрд євро, повідомляє пресслужба глави держави.

"Володимир Зеленський наголосив на важливості отримання першого траншу цієї допомоги розміром 3 млрд євро вже в січні", - зазначається в повідомленні.

Президент також поінформував Урсулу фон дер Ляєн про перебіг виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії, наданих у зв'язку з отриманням Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Фон дер Ляєн, у свою чергу, відзначила величезний прогрес, досягнутий Україною на цьому шляху.

Зеленський також наголосив на налаштованості української сторони незабаром завершити відповідну роботу, щоб уже цього року розпочати передвступні переговори.

Теги: #зеленський #урсула_ляєн

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