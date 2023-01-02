Зеленський і фон дер Ляєн скоординували кроки щодо саміту Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів першу в 2023 році розмову з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої подякував їй за підтримку Києва з боку ЄС.

"Радий почати рік із розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за неослабну підтримку з боку ЄС. Чекаємо на перший транш макрофіну вже в січні, першу партію енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки", - написав Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що під час розмови співрозмовники також скоординували кроки щодо саміту Україна - ЄС.

"Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом", - підсумував глава держави.