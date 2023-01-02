Політика

15:40 02.01.2023

Зеленський і фон дер Ляєн скоординували кроки щодо саміту Україна-ЄС

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Зеленський і фон дер Ляєн скоординували кроки щодо саміту Україна-ЄС

 Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів першу в 2023 році розмову з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої подякував їй за підтримку Києва з боку ЄС.

"Радий почати рік із розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за неослабну підтримку з боку ЄС. Чекаємо на перший транш макрофіну вже в січні, першу партію енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки", - написав Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що під час розмови співрозмовники також скоординували кроки щодо саміту Україна - ЄС.

"Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом", - підсумував глава держави.

 

Теги: #саміт #зеленський #урсула_ляєн

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