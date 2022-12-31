Політика

00:08 31.12.2022

Глава Міноборони України закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації

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Глава Міноборони України закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації

Глава Міноборони України Олексій Рєзніков закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації, яка може відбутися вже найближчим часом.

"Уникайте мобілізації будь-яким способом. Коли бункерні вожді не зможуть відправити нових мобілізованих, вони будуть змушені визнати свою поразку. І війна закінчиться. Це все одно трапиться і питання в ціні. І чи буде ця ціна сплачена вашою кров'ю", - сказав Резніков у відеозверненні. в п'ятницю ввечері.

За словами Резнікова, на початку січня 2023 року Росія готується запровадити військовий стан і має намір закрити кордони для чоловіків.

"Хочу звернутися до російських військовозобов'язаних. Насамперед це стосується мешканів великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять військовий стан. ", - зазначив Резніков.

Глава українського Міноборони зазначив, що після введення воєнного стану в РФ розпочнуть чергову хвилю мобілізації. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі.

"Я не закликаю вас вірити мені на слово, я хочу, щоб ви поставили собі лише одне питання і чесно на нього відповіли: коли ви поїдете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви", - додав міністр оборони.

Теги: #україна #міноборони #звернення #росіяни

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