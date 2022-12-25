Політика

20:02 25.12.2022

Китай у 2023 році поглиблюватиме співпрацю з Росією

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Китай у 2023 році поглиблюватиме співпрацю з Росією

Міністр закордонних справ Китаю Ван І в неділю заявив, що Китай поглиблюватиме зв'язки з Росією наступного року, повідомило видання AP.

Згідно з опублікованою інформацією, Ван заявив, що Китай "поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру та взаємовигідну співпрацю" з Росією. Минулого тижня військові кораблі двох країн провели спільні військово-морські навчання у Східнокитайському морі.

"Щодо української кризи, ми послідовно дотримуємося основоположних принципів об'єктивності та неупередженості, не віддаючи перевагу ні тій, ні іншій стороні і не підливаючи олії у вогонь, тим більше не прагнучи корисливої вигоди від ситуації", - цитує видання Ван І.

"Китай виступив проти тиску Заходу на торгівлю, технології, права людини та його претензії на велику частину західної частини Тихого океану, обвинувативши США в залякуванні. Його відмова засудити вторгнення в Україну і приєднатися до інших у накладенні санкцій проти Росії ще більше послабила зв'язки і посилила розкол з більшою частиною Європи", – повідомляє видання.

 

 

 

Теги: #китай #україна #росія

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