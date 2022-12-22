Політика

17:08 22.12.2022

Зеленському краще знати, що стратегічний терпець Ірану щодо необґрунтованих звинувачень не безмежний - речник МЗС

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Зеленському краще знати, що стратегічний терпець Ірану щодо необґрунтованих звинувачень не безмежний - речник МЗС

 Спікер Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані засудив "неодноразові звинувачення та грубі висловлювання" президента України на адресу Ісламської Республіки Іран у Конгресі США.

Як повідомляється на сайті МЗС Ірану, Канаані сказав, що Іран неодноразово відповідав "на безпідставні звинувачення" щодо безпілотників, висунутих українськими офіційними особами проти Ісламської Республіки. За його словами, Ісламська Республіка Іран не постачала жодної військової техніки жодній із сторін для використання у війні в Україні.

"Офіційний представник МЗС Ірану також зазначив, що Іран завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, зокрема України, і що "пану Зеленському краще знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких необґрунтованих звинувачень не безмежне", - йдеться у заяві.

Канаані також "порадив українському президенту здобути урок із долі деяких інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США".

Раніше неодноразово було зафіксовано авіаудари по об'єктах інфраструктури України з використанням іранських безпілотників Shahed-136.

Унаслідок останнього удару у понеділок 30 із 34 безпілотників було збито.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Іран поставив в останній партії Росії 250 дронів.

 

Теги: #іран #зеленський

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