Політика

15:18 22.12.2022

Зеленський обговорив із представниками Сенату США війну та майбутню перемогу демократії над автократією – Єрмак

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Зеленський обговорив із представниками Сенату США війну та майбутню перемогу демократії над автократією – Єрмак

 Президент України Володимир Зеленський обговорив під час робочого візиту до США з представниками Сенату війну Росії проти України та майбутню перемогу демократії над автократією, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Була доволі продуктивна зустріч президента України Володимира Зеленського зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом, лідером республіканської меншості у Палаті представників Кевіном МакКарті та лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером", - написав Єрмак у телеграмі.

За словами керівника ОП, співрозмовники, зокрема, "говорили про Україну, війну та майбутню перемогу демократії над автократією".

 

Теги: #сша #зеленський #єрмак

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