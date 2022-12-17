Угорщина виступає за прискорення інтеграції України в ЄС, але вважає за важливе і підтримання зв'язків із РФ

Угорщина закликає прискорити процес інтеграції України в Євросоюз, але наголошує на важливості підтримки зв'язків із Росією, повідомляє Bloomberg із посиланням на радника угорського прем'єра Балаша Орбана.

"Угорська позиція ґрунтується на ідеї підтримки зв'язків", - сказав радник прем'єра Угорщини, говорячи про підхід Будапешта стосовно РФ.

"Тому ми не повинні відокремлюватися один від одного", - додав він.

При цьому, за його словами, важливо, щоб країни-члени ЄС активізували вступ України до складу блоку.

"Країни-члени повинні чинити тиск на Єврокомісію для того, щоб прискорити процес", - сказав він.