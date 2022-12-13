Політика

14:09 13.12.2022

Макрон анонсував виділення Францією €125 млн для підтримки стійкості України, зокрема надання 150 генераторів

1 хв читати
Макрон анонсував виділення Францією €125 млн для підтримки стійкості України, зокрема надання 150 генераторів

Президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі оголосив, що Франція виділить €125 млн для підтримки стійкості України від російських ударів, зокрема надасть іще 150 генераторів і LED.

"Президент Еммануель Макрон оголошує про €125-мільйонний внесок Францією в негайну протидію України російським ударам, які занурюють Україну в пітьму і холод, зокрема про надання ще 150 генераторів, мільйони світлодіодів і технічне обслуговування Південноукраїнської АЕС", - написала прессекретар Міністерства Європи та закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр у твіттері у вівторок.

 

Теги: #допомога #франція #макрон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 13.12.2022
Чехія надасть Україні допомогу на EUR8,5 млн для проходження зими - Фіала

Чехія надасть Україні допомогу на EUR8,5 млн для проходження зими - Фіала

13:06 13.12.2022
Україна отримала EUR100 млн пільговий кредит від Франції

Україна отримала EUR100 млн пільговий кредит від Франції

12:44 13.12.2022
Макрон: Ми маємо допомогти українському народу вистояти, нам треба допомогти Україні пережити цю зиму

Макрон: Ми маємо допомогти українському народу вистояти, нам треба допомогти Україні пережити цю зиму

08:11 13.12.2022
Україна розраховує на продовження військової, санкційної та фінансової підтримки Франції - Шмигаль

Україна розраховує на продовження військової, санкційної та фінансової підтримки Франції - Шмигаль

07:35 13.12.2022
На конференції в Парижі обговорять додаткову підтримку українців через атаки РФ енергетичної інфраструктури

На конференції в Парижі обговорять додаткову підтримку українців через атаки РФ енергетичної інфраструктури

20:49 12.12.2022
У G7 заявляють, що прагнуть задовольнити нагальні фінансові потреби України

У G7 заявляють, що прагнуть задовольнити нагальні фінансові потреби України

19:27 12.12.2022
Україна запропонувала французькій Suez приєднатися до проєктів відновлення комунальної інфраструктури

Україна запропонувала французькій Suez приєднатися до проєктів відновлення комунальної інфраструктури

18:09 12.12.2022
Франція готує для України чергову партію необхідного для відновлення енергетичної системи обладнання - Шмигаль

Франція готує для України чергову партію необхідного для відновлення енергетичної системи обладнання - Шмигаль

18:07 12.12.2022
Україна просить у Франції системи ППО Mamba - Шмигаль

Україна просить у Франції системи ППО Mamba - Шмигаль

12:24 12.12.2022
Глава МЗС Словаччини: На зустрічі з Зеленським ми обговорили відправлення в Україну МіГ-29

Глава МЗС Словаччини: На зустрічі з Зеленським ми обговорили відправлення в Україну МіГ-29

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський пропонує створити Паризький механізм координації зусиль у відповідь на енерготерор РФ

У центрі уваги саміту ЄС буде Україна

Країни G7 створять міжвідомчу Координаційну платформу донорів для відновлення України - заява

Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі - Орбан

Домбровскіс: Ми не можемо дати змогу одній країні зірвати надання Україні 18 млрд євро – так чи інакше кошти почнуть надходити вже у січні 2023 року

ОСТАННЄ

Італія продовжить допомагати Україні у сфері оборони - прем'єр

Зеленський пропонує створити Паризький механізм координації зусиль у відповідь на енерготерор РФ

У центрі уваги саміту ЄС буде Україна

Країни G7 створять міжвідомчу Координаційну платформу донорів для відновлення України - заява

Східне партнерство ЄС має бути модернізовано у зв'язку з агресією РФ

На церемонії вручення премії Сахарова Зеленський звернеться до Європарламенту

Угорщина попросила ЄС виключити декількох росіян із санкційного списку - ЗМІ

Рішення суду щодо відсторонення Атрошенка з посади мера Чернігова - це вибіркове "правосуддя"

Президент Єврокомісії: Звинувачення в корупції віцепрезидента Європарламенту викликають надзвичайне занепокоєння - це питання впевненості в інституціях ЄС

Ердоган і Путін обговорили телефоном регіональні питання, зернову угоду, боротьбу з тероризмом - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА