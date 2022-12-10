Порошенко в США закликав дати ЗСУ далекобійну зброю

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко під час поїздки у Вашингтон в ефірі CNN закликав США дати Україні далекобійну зброю для ураження складів і командних центрів армії країни-агресора.

"Я хочу, щоб усі американці зрозуміли, що постачати нам артилерію, реактивні системи залпового вогню більшої дальності – це не питання можливого удару по території Росії. Ми цього не робимо. Це питання довіри. Якщо ми зараз маємо цю довіру, українські Збройні сили мають довіру з боку Америки, нам потрібні ці артилерійські ракети великої дальності. Ми можемо знищити російські склади боєприпасів, російські командні пункти, і це допоможе нам захистити Україну, і, відповідно, це допоможе нам захистити Європу", – цитує Порошенка пресслужба партії "Європейська солідарність".

Також Порошенко зазначив, що Україна потребує засобів протиповітряної оборони та винищувачів для захисту цивільних об'єктів критичної інфраструктури.

"Постачання нам енергетичного обладнання плюс протиповітряна оборона може змінити правила гри і зупинити Путіна від атаки на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Водночас нам потрібно більше зброї, нам потрібні реактивні винищувачі. Вони потрібні для того, щоб перехопити панування в повітрі і прикрити українські війська від атак Росії", – пояснив політик.