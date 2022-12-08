Відсторонення мера Чернігова від посади має політичний характер, загрожує місцевому самоврядуванню і правам усіх українців - заява АМУ

Позбавлення мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду впродовж року є безпрецедентним рішенням, що загрожує місцевому самоврядуванню і порушує демократичні права громадян, які обрали його на посаду, йдеться в заяві правління Асоціації міст України (АМУ), опублікованій у четвер на сайті асоціації.

"Уперше в Україні мера міста, обласного центру, позбавили права обіймати його посаду. Причому зробив це суддя районного суду іншої області, в День місцевого самоврядування. Це безпрецедентний випадок в історії незалежної України, в історії українського самоврядування. Сьогодні, коли триває війна, коли очільники громад роблять на місцях усе для життєзабезпечення міст і селищ, для захисту їхніх жителів, відбуваються спроби утисків місцевого самоврядування, порушення демократичних прав громадян", - ідеться в заяві.

В АМУ зазначили, що Атрошенка, "мера Чернігова, що став містом-героєм під його керівництвом, позбавили права обіймати посаду, на яку його обрала громада, права відбудовувати звільнене місто". "За його роботу, захист міста президент нагородив Владислава Атрошенка орденом "За мужність". А тепер його позбавили права обіймати певні посади. Мера обрали жителі Чернігова. За нього віддали голоси 77,49% виборців міста, що чекають від нього служіння громаді", - наголошується в документі.

Також зазначається, що застосування норм про конфлікт інтересів щодо подій лютого-березня поточного року має політичний характер і нівелює значення антикорупційного законодавства, оскільки його вибірково застосували як підставу для позбавлення прав мера та його виборців. "Вважаємо, що таке вибіркове "правосуддя" становить загрозу не лише для місцевого самоврядування, а і для демократії та прав усіх громадян України", - заявили в Асоціації міст України.

АМУ в заяві також висловлює сподівання, що апеляційна інстанція врахує всі обставини справи та розгляне її об'єктивно, уникнувши політичного тиску під час її розгляду.

Як повідомлялося, у середу Яворівський районний суд Львівської області визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у вчиненні дій в умовах конфлікту інтересів, оштрафував його на 6,8 тис. грн і застосував обмеження у вигляді позбавлення права обіймати посаду міського голови на термін 1 рік.

"Працівники ДБР виявили, що міський голова Чернігова надав вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль, який належить його дружині. Це становило його приватний інтерес. При цьому водію мера для цього оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, зокрема на бензин. Відомо, що впродовж трьох місяців дружина високопосадовця використовувала транспорт не за цільовим призначенням у той час, коли бюджет Чернігова сплачував лізингові платежі за цю ж автівку", - повідомили в Державному бюро розслідувань.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про конфлікт інтересів стосовно Атрошенка, а 15 вересня - також склало протокол про корупцію. НАЗК бачить корупційну складову в діях мера Чернігова, оскільки на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чиновник використав службовий автомобіль на користь своєї родини. При цьому використано 200 літрів бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.

Петиція з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка, розміщена на сайті президента України, за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів, і тепер її має розглянути глава держави.