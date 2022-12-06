Кулеба: Розраховуємо на лідерство Німеччини у переданні Patriot, танків Leopard-2 та БМП Marder

Україна розраховує на лідерство Німеччини у переданні ракетно-зенітних систем Patriot, танків Leopard-2 та бойових машин піхоти Marder, оскільки не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії РФ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Дякую Німеччині за рішення посилити нашу ППО і передати додатково сім зенітних установок Gepard. Водночас українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах із німецькою стороною щодо передання Україні танків Leopard-2 та системи ППО Patriot", - сказав Кулеба на брифінгу у вівторок.

Він зазначив, що німецька сторона вже продемонструвала лідерство у постачанні систем ППО Iris-T та іншого важливого озброєння.

"Ми розраховуємо на лідерство й у переданні Patriot, танків Leopard-2 та БМП Marder. Не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії РФ", - наголосив міністр.

Окрім того, він вкотре закликав усіх партнерів посилити військову підтримку України.

"Не потрібно шукати виправдання та відкладати ключові рішення. Настав час закрити небо над Україною – зробити це за допомогою систем ППО, які мають прийти до України у достатній кількості", - сказав Кулеба.