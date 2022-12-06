Політика

15:08 06.12.2022

Кулеба: Розраховуємо на лідерство Німеччини у переданні Patriot, танків Leopard-2 та БМП Marder

1 хв читати
Кулеба: Розраховуємо на лідерство Німеччини у переданні Patriot, танків Leopard-2 та БМП Marder

Україна розраховує на лідерство Німеччини у переданні ракетно-зенітних систем Patriot, танків Leopard-2 та бойових машин піхоти Marder, оскільки не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії РФ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Дякую Німеччині за рішення посилити нашу ППО і передати додатково сім зенітних установок Gepard. Водночас українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах із німецькою стороною щодо передання Україні танків Leopard-2 та системи ППО Patriot", - сказав Кулеба на брифінгу у вівторок.

Він зазначив, що німецька сторона вже продемонструвала лідерство у постачанні систем ППО Iris-T та іншого важливого озброєння.

"Ми розраховуємо на лідерство й у переданні Patriot, танків Leopard-2 та БМП Marder. Не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії РФ", - наголосив міністр.

Окрім того, він вкотре закликав усіх партнерів посилити військову підтримку України.

"Не потрібно шукати виправдання та відкладати ключові рішення. Настав час закрити небо над Україною – зробити це за допомогою систем ППО, які мають прийти до України у достатній кількості", - сказав Кулеба.

Теги: #мзс #німеччина #кулеба #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 06.12.2022
Посольства України в Румунії та Данії отримали пакунки з погрозами - Кулеба

Посольства України в Румунії та Данії отримали пакунки з погрозами - Кулеба

10:59 06.12.2022
Речник МЗС України: Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до РФ припинити війну

Речник МЗС України: Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до РФ припинити війну

21:02 05.12.2022
МЗС України закликає до вироблення нової системи безпеки та реалізації рекомендацій Київського безпекового договору - заява

МЗС України закликає до вироблення нової системи безпеки та реалізації рекомендацій Київського безпекового договору - заява

19:52 05.12.2022
Німеччина передала дитячій лікарні "Охматдит" обладнання для нейрохірургічних операцій

Німеччина передала дитячій лікарні "Охматдит" обладнання для нейрохірургічних операцій

18:47 05.12.2022
Україна подбає про те, щоб агресивні амбіції Путіна продовжували зменшуватися доти, доки не впишуться в кордони РФ - Кулеба

Україна подбає про те, щоб агресивні амбіції Путіна продовжували зменшуватися доти, доки не впишуться в кордони РФ - Кулеба

16:58 05.12.2022
Падіння ракети на території Молдови ще раз доводить, що російський ракетний терор становить величезні загрози безпеці сусідніх країн - речник МЗС

Падіння ракети на території Молдови ще раз доводить, що російський ракетний терор становить величезні загрози безпеці сусідніх країн - речник МЗС

12:27 05.12.2022
Уже 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах – речник МЗС

Уже 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах – речник МЗС

16:14 02.12.2022
До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакет, поліція оточила периметр установи з міркувань безпеки - МЗС

До посольства України в Іспанії також надійшов закривавлений пакет, поліція оточила периметр установи з міркувань безпеки - МЗС

20:28 01.12.2022
Кулеба закликав БДІПЛ ОБСЄ звернути особливу увагу на викрадення українських дітей

Кулеба закликав БДІПЛ ОБСЄ звернути особливу увагу на викрадення українських дітей

20:19 01.12.2022
Іще три українських посольства отримали листи з погрозами - Кулеба

Іще три українських посольства отримали листи з погрозами - Кулеба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Слуга народу" вже застосувала імперативний мандат до десятка місцевих депутатів-колаборантів

Нардепи пропонують створити ТСК із перевірки діяльності БЕБ

Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення, яке підтримали б усі держави-члени

Зеленський міг поїхати на саміт G-20, якби там було ухвалено важливе рішення - Никифоров

Єврокомісія: Україна продовжує виконувати вимоги безвізу з ЄС

ОСТАННЄ

"Слуга народу" вже застосувала імперативний мандат до десятка місцевих депутатів-колаборантів

Партія "Слуга народу" передала 130 млн грн бюджетного фінансування на виробництво озброєння для ЗСУ

Нардепи пропонують створити ТСК із перевірки діяльності БЕБ

Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення, яке підтримали б усі держави-члени

Стефанчук надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу

Стефанчук сподівається, що саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Україну до Альянсу

Зеленський міг поїхати на саміт G-20, якби там було ухвалено важливе рішення - Никифоров

Посол ЄС привітав українських військових із Днем ЗСУ

Ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України жорстокі та неефективні проти українського духу

Посол США: Ми продовжуватимемо забезпечувати протиповітряну оборону та підтримку енергетичної інфраструктури, яка потрібна Україні для перемоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА