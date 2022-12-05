МЗС України закликає до вироблення нової системи безпеки та реалізації рекомендацій Київського безпекового договору - заява

Міністерство закордонних справ України випустило заяву з нагоди 28-ї річниці підписання Будапештського меморандуму, констатуючи, що цей документ не став гарантом безпеки України, яка зазнає збройної агресії.

Як зазначено в заяві, поширеній пресслужбою зовнішньополітичного відомства в понеділок, порушення Росією своїх зобов'язань як держави-гаранта підкреслює необхідність вироблення нової якісної системи безпекових гарантій для України та світу, які унеможливлять повторення російської агресії.

"Одна з держав-гарантів - Російська Федерація - зухвало порушила свої зобов'язання за Будапештським меморандумом та міжнародним правом, окупувавши частину суверенної території України та розв'язавши повномасштабну війну на українській землі", - наголошується в документі.

Зовнішньополітичне відомство закликало партнерів України реалізувати рекомендації Київського безпекового договору, підготовленого міжнародною робочою групою під головуванням глави Офісу президента України Андрія Єрмака та колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.