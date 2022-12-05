Політика

21:02 05.12.2022

МЗС України закликає до вироблення нової системи безпеки та реалізації рекомендацій Київського безпекового договору - заява

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МЗС України закликає до вироблення нової системи безпеки та реалізації рекомендацій Київського безпекового договору - заява

Міністерство закордонних справ України випустило заяву з нагоди 28-ї річниці підписання Будапештського меморандуму, констатуючи, що цей документ не став гарантом безпеки України, яка зазнає збройної агресії.

Як зазначено в заяві, поширеній пресслужбою зовнішньополітичного відомства в понеділок, порушення Росією своїх зобов'язань як держави-гаранта підкреслює необхідність вироблення нової якісної системи безпекових гарантій для України та світу, які унеможливлять повторення російської агресії.

"Одна з держав-гарантів - Російська Федерація - зухвало порушила свої зобов'язання за Будапештським меморандумом та міжнародним правом, окупувавши частину суверенної території України та розв'язавши повномасштабну війну на українській землі", - наголошується в документі.

Зовнішньополітичне відомство закликало партнерів України реалізувати рекомендації Київського безпекового договору, підготовленого міжнародною робочою групою під головуванням глави Офісу президента України Андрія Єрмака та колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.

Теги: #мзс #заява

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