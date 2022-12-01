Політика

20:54 01.12.2022

Президенти США та Франції мають намір і надалі підтримувати Україну й притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини – спільна заява

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Президенти США та Франції мають намір і надалі підтримувати Україну й притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини – спільна заява

Президенти США та Франції Джозеф Байден та Еммануель Макрон рішуче засуджують незаконну агресивну війну РФ проти України і наголошують, що умисне завдання ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами, винних в яких має бути притягнуто до відповідальності.

"Вони також підтверджують свою непохитну рішучість притягнути Росію до відповідальності за широко задокументовані звірства та воєнні злочини, вчинені і її регулярними збройними силами, і її довіреними особами, зокрема найманцями, такими як Вагнер тощо, за допомогою підтримки міжнародних механізмів відповідальності", - йдеться у спільній заяві глав держав, розміщеній на сайті Білого дому у четвер.

Президенти США та Франції також засуджують незаконну спробу РФ анексувати суверенну територію України.

"Вони підтверджують постійну підтримку своїми країнами захисту суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема надання політичної допомоги, допомоги в галузі безпеки, гуманітарної та економічної допомоги Україні стільки, скільки потрібно. Це передбачає надання значних ресурсів для підтримки стійкості українського цивільного населення в зимовий період, зокрема активізацію постачання систем ППО та обладнання, необхідних для ремонту енергосистеми України", - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що США та Франція мають намір співпрацювати з міжнародною спільнотою для підвищення стійкості до перебоїв із продовольством та енергопостачанням.

США та Франція також планують продовжити роботу з партнерами та союзниками для координації зусиль щодо надання допомоги Україні, зокрема на міжнародній конференції у Парижі 13 грудня. Вони також мають намір продовжувати надавати надійну пряму бюджетну підтримку Україні та закликати міжнародні фінансові інституції збільшити свою фінансову підтримку.

"Сполучені Штати та Франція засуджують цілеспрямовані кроки Росії щодо ескалації, особливо її безвідповідальну ядерну риторику та дезінформацію про передбачувані хімічні атаки, а також про програми біологічної та ядерної зброї", - йдеться у документі.

Президенти заявляють про рішучість працювати "для єдиної, вільної та мирної Європи", що передбачає підтримку колективної оборони та безпеки, зокрема через НАТО. "Місії та операції під керівництвом Європи, такі як у Боснії та тренувальна місія в Україні, роблять позитивний внесок у трансатлантичну безпеку", - наголошується в документі.

Глави держав також "повні рішучості гарантувати, що Іран ніколи не зможе розробити чи придбати ядерну зброю". Франція та США продовжують працювати з іншими міжнародними партнерами для вирішення проблеми ядерної ескалації Ірану, "а також його дестабілізувальної діяльності на Близькому Сході, особливо передання ракет і безпілотників, зокрема недержавним суб'єктам". "Ці передання можуть загрожувати ключовим партнерам з Перської затоки, а також стабільності та безпеці в регіоні, порушувати міжнародне право та сприяти агресивній війні Росії проти України", - йдеться у спільній заяві.

Макрон у четвер перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні, де проводить переговори з Байденом.

Теги: #рф #сша #україна #франція

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