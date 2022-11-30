Кулеба про визнання Німеччиною Голодомору – це не просто історичне рішення. Це принцип, де немає нічого неможливого

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав визнання у середу Бундестагом Німеччини Голодомору 1930-х геноцидом українського народу не просто історичним рішенням, а принципом, у якому немає нічого неможливого.

"Визнання Німеччиною Голодомору геноцидом українського народу – це не просто історичне рішення. Це подія, про яку нам багато років говорили: цього ніколи не буде. Просто тому, що не буде. Але принцип зовнішньої політики президента Зеленського полягає в тому, що немає нічого неможливого". ", - написав Кулеба у своєму фейсбуці ввечері у середу.

За його словами, над цим рішенням працювало багато людей на всіх рівнях, зокрема, починаючи від президента до дипломатів, експертів та громадськості. Кулеба зазначив, що восени 2022 року провів окремі розмови з кожною демократичною фракцією Бундестагу. "Нарешті рішення є і я глибоко вдячний депутатам ФРН за це", - написав він.

Кулеба окремо висловив подяку главі МЗС Німеччини Анналені Бербок. "За те, що погодилася разом зі мною відвідати меморіал Голодомору в Києві, за те, що вшанувала жертв свічкою і зазнала цієї трагедії, і за те, що після цього очолюване нею міністерство змінило свою думку і вперше підтримало визнання Голодомору геноцидом", - зазначив він.

Глава українського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що "цей крок відновлює історичну справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв геноциду, який Сталін та його поплічники зробили проти нашого народу".

"Світ не зміг зупинити цей злочин тоді, але може хоча б зупинити російську брехню про нього зараз і назвати його тим, чим він був геноцидом", - підсумував міністр.