Штайнмаєр: Перемир'я між Росією і Україною лише закріпить наявну несправедливість

Укладення перемир'я між РФ і Україною на поточному етапі призведе до легітимації вчинених Росією порушень міжнародного права, вважає президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

"Режим припинення вогню наразі закріпить ту несправедливість, якої вже було завдано. Це означало б, що Росія залишає за собою окуповану територію, а отже - схвалено буде порушення кордонів, нехтування міжнародним правом і крадіжку території. Це не може бути сенсом режиму припинення вогню", - заявив Штайнмаєр в інтерв'ю Deutche Welle.

Водночас, зазначив він, на поточній фазі війни не видно воєнного вирішення ситуації.

"Слава Богу, люди в Україні відважні, з повною віддачею зустрічають загрозу. Ми також бачимо українську армію, що відбила, здавалося б, такого надсильного противника в особі російської армії. Але це не та вирішальна ситуація, в якій уже зараз видно вихід. У будь-якому разі, я його не бачу. Й усі поради встановити зараз режим припинення вогню - звісно, легковажні", - наголосив Штайнмаєр.