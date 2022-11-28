Політика

18:26 28.11.2022

Лише перемігши РФ можна забезпечити мир та стабільність у майбутньому – глава МЗС Швеції Більстрем

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Лише перемігши РФ можна забезпечити мир та стабільність у майбутньому – глава МЗС Швеції Більстрем

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем називає необхідною умовою гарантування безпеки у регіоні військову поразку РФ у війні з Україною.

"Ми допомагаємо Україні, а Україна допомагає нам усім перемогти Росію. Лише перемігши її у війні, ми забезпечимо мир та стабільність у майбутньому. Територіальну цілісність України має бути відновлено. І за всім цим останнє слово має бути за урядом України. Але, врешті-решт, єдине, що вирішить цей конфлікт, - це військова поразка Росії", - сказав Більстрем в інтерв'ю Литовському національному радіо та телебаченню (ЛРТ), оприлюдненому в понеділок.

За його словами, Швеція надсилає Україні найбільший пакет допомоги. "Ми відправимо зимову техніку, що дасть змогу екіпірувати до зими 10 тисяч українських солдатів. Відправимо матеріали для ППО. Ми відправимо зброю, яку можна використовувати для протидії російській військовій силі", - сказав міністр.

При цьому Більстрем, серед іншого, зазначив, що Швеція, ймовірно, відмовиться від розміщення ядерної зброї після вступу до НАТО, проте зазначив, що "зрештою всі країни, які мають спільну берегову лінію Балтійського моря, стануть членами НАТО, і це буде величезною перевагою у підвищенні безпеки та захисту всіх людей, які живуть у цій частині світу". "Коли ми станемо членом НАТО, ми надамо добре озброєні та добре навчені війська, які співпрацюватимуть із військами інших членів НАТО. Ми допомагатимемо кораблями, ми допомагатимемо літаками. Ми сприятимемо багатьом речам, які допоможуть підвищити нашу спільну безпеку", - сказав він.

"Звісно, багато що змінилося з того грудневого дня майже рік тому, коли Росія пред'явила ультиматум Швеції, Фінляндії та іншим країнам про заходи безпеки, з якими ми не згодні. Це, я думаю, було дуже чітким сигналом для нас, що все має змінитись. Вторгнення в Україну в лютому цього року лише певною мірою чітко дало зрозуміти, на які амбіції спиратиметься Росія і які методи вона використовуватиме для досягнення своїх цілей. Це призвело до того, що Швеція та Фінляндія разом вирішили домагатися членства в НАТО, і, на мій погляд, це був цілком закономірний результат", - зазначив Більстрем.

 

Теги: #швеція #більстрем

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