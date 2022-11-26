Політика

19:54 26.11.2022

Зеленський вважає справедливою ціну на російську нафту близько 30-40 доларів

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Зеленський вважає справедливою ціну на російську нафту близько 30-40 доларів

Президент України Володимир Зеленський вважає справедливим обмеження цін на російську нафту в районі 30-40 доларів США.

"Обмеження, яке сьогодні розглядається – близько 60 доларів – вважаю, це штучне обмеження. Це наша позиція… На жаль, не всім країнам так боляче разом із нами, але ми проводимо цю роботу. Напевно, у будь-якому разі якесь обмеження – це вже сигнал до того, що країни йтимуть далі. Але нам хотілося б, щоб у цій боротьбі санкції були дуже результативними. Щоб обмеження було на рівні 30-40 доларів, щоб їх Росія відчувала", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками першого саміту "Graine from Ukraine" у Києві.

Він також висловив упевненість у тому, що рішення про обмеження цін на російську нафту буде обов'язково ухвалено, проте необхідно, щоб санкції працювали реально.

"Ми вважаємо, що обмеження (цін на нафту з РФ – ІФ) будуть. Ми це розуміємо. Усі ми дотиснемо, вони будуть. Але питання зробити це не заради того, щоб сказати: ми зробили. Дуже важливо, щоб санкції діяли", - сказав він.

За словами президента, на сьогодні санкції ЄС і США, що діють на практиці, проти РФ існують, водночас є санкції, які Росії вдається обходити, чого не повинно бути.

"Дуже хотілося б, щоб санкції, які стосуються обмеження ціни на нафту, не можна було б обійти, і щоб вони спрацювали не політично, а реально. І Росія потім не використала ці мільярди - а питання десятків мільярдів буде прибутку РФ на нафту - щоб вона не використовувала ці десятки мільярдів проти України, а вона їх використовуватиме саме проти України. Тому що, як то кажуть російською: "силенок уже мало"", - зазначив Зеленський.

При цьому глава держави особливо подякував Польщі та Литві за позицію щодо жорсткого обмеження граничних цін на російські енергоресурси.

 

 

Теги: #нафта #росія #ціна #обмеження

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