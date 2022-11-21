Політика

07:15 21.11.2022

Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану із 85,52% голосів - exit poll

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Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану із 85,52% голосів - exit poll

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на позачергових президентських виборах 20 листопада отримав 85,52% голосів виборців, випливає з даних exit poll Інституту громадської політики партії Amanat.

"За Токаєва проголосували 85,52%", – повідомив представник Інституту громадської політики партії Amanat в ефірі телеканалу "Астана".

На другому місці графа "проти всіх", за яку проголосували 3,40%, на третьому - кандидат від народно-демократичної патріотичної партії "Ауил" Жигулі Дайрабаєв із 2,67% голосів.

 

 

Теги: #казахстан #президент #вибори

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