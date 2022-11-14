Політика

19:01 14.11.2022

Порошенко передав комплекс БПЛА Poseidon розвідникам, які першими ввійшли у Снігурівку

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Порошенко передав комплекс БПЛА Poseidon розвідникам, які першими ввійшли у Снігурівку

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко передав комплекс БПЛА Poseidon проєкту "Очі арти" розвідникам 131 батальйону, що брав участь у звільненні Снігурівки та території Херсонської області.

"Пара гострих очей та міцних крил - те, що потрібно нашим захисникам, щоб щоденно знищувати росіян. Особливо зараз, коли потрібно викинути їх геть не тільки з правобережної Херсонщини, а і з лівобережної", - цитує Порошенка пресслужба "Євросолідарності".

За його словами, розвідники підрозділу отримали вдосконалений комплекс з оновленим програмним забезпеченням.

Нардеп також зазначив, що бійці 131 розвідбату пройшли ретельне навчання. "І ми їх сьогодні вітаємо, бо це перший випуск нашої спільної програми з підготовки операторів для "Посейдону", - зазначив п'ятий президент.

"Сьогодні весь південь України - в надійних руках", - підсумував він.

Теги: #порошенко #бпла

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