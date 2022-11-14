Демократи продовжують скорочувати відставання від республіканців у боротьбі за Палату представників

Демократи наближаються до республіканців за кількістю виграних місць у Палаті представників Конгресу США, результат боротьби залежатиме від підсумків 19 перегонів, повідомляє в понеділок CNN.

За даними телеканалу, наразі республіканці забезпечують собі 212 місць у Палаті представників, тоді як демократи - 204. Загалом у палаті 435 місць, отже, залишається обрати ще 19 осіб. Для забезпечення більшості в Палаті представників необхідно набрати щонайменше 218 місць.

При цьому західні ЗМІ зазначають, що результати виборів у деяких штатах можуть бути невідомі ще кілька тижнів. Проте, на думку спостерігачів, незважаючи на певні успіхи, демократам уже навряд чи вдасться обігнати республіканців у Палаті представників.

Раніше демократам вдалося за підсумками виборів, що відбулися раніше в листопаді, утримати більшість у Сенаті США.