Політика

18:57 14.11.2022

Демократи продовжують скорочувати відставання від республіканців у боротьбі за Палату представників

1 хв читати

Демократи наближаються до республіканців за кількістю виграних місць у Палаті представників Конгресу США, результат боротьби залежатиме від підсумків 19 перегонів, повідомляє в понеділок CNN.

За даними телеканалу, наразі республіканці забезпечують собі 212 місць у Палаті представників, тоді як демократи - 204. Загалом у палаті 435 місць, отже, залишається обрати ще 19 осіб. Для забезпечення більшості в Палаті представників необхідно набрати щонайменше 218 місць.

При цьому західні ЗМІ зазначають, що результати виборів у деяких штатах можуть бути невідомі ще кілька тижнів. Проте, на думку спостерігачів, незважаючи на певні успіхи, демократам уже навряд чи вдасться обігнати республіканців у Палаті представників.

Раніше демократам вдалося за підсумками виборів, що відбулися раніше в листопаді, утримати більшість у Сенаті США.

Теги: #сша #вибори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 14.11.2022
США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "Міландр" і пов'язаних із ним юросіб

США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "Міландр" і пов'язаних із ним юросіб

19:18 14.11.2022
США запроваджують санкції проти 14 фіз- та 28 юросіб, пов'язаних із нелегальними схемами постачання технологій для російського ВПК

США запроваджують санкції проти 14 фіз- та 28 юросіб, пов'язаних із нелегальними схемами постачання технологій для російського ВПК

18:57 14.11.2022
У світі вистачить місця і можливостей для процвітання і США, і КНР - Сі Цзіньпін

У світі вистачить місця і можливостей для процвітання і США, і КНР - Сі Цзіньпін

12:42 13.11.2022
США мають намір конкурувати з Китаєм, але не допускати переходу конкуренції в конфлікт - Байден

США мають намір конкурувати з Китаєм, але не допускати переходу конкуренції в конфлікт - Байден

07:30 13.11.2022
Демократи отримують контроль над Сенатом США

Демократи отримують контроль над Сенатом США

07:19 13.11.2022
США та Україна планують побудувати малий модульний реактор

США та Україна планують побудувати малий модульний реактор

21:12 12.11.2022
Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

07:18 12.11.2022
Радник президента США з нацбезпеки анонсував продовження постачання американського озброєння Україні

Радник президента США з нацбезпеки анонсував продовження постачання американського озброєння Україні

13:03 11.11.2022
Україна та США працюватимуть над синхронізацією санкцій

Україна та США працюватимуть над синхронізацією санкцій

08:56 11.11.2022
Південна Корея, як і раніше, не має наміру постачати летальну зброю Україні

Південна Корея, як і раніше, не має наміру постачати летальну зброю Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден: Ми не проводитимемо ніяких переговорів - нічого про Україну без України

Демократи отримують контроль над Сенатом США

Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

США та G7 підтримують встановлення в Україні справедливого миру – Салліван

Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

ОСТАННЄ

Порошенко передав комплекс БПЛА Poseidon розвідникам, які першими ввійшли у Снігурівку

Зеленський подякував Канаді за $500 млн військової допомоги Україні

Байден: Ми не проводитимемо ніяких переговорів - нічого про Україну без України

Байден і Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні - Білий дім

Президент Ізраїлю вручив Нетаньяху мандат на формування уряду

Політично і психологічно Росія не готова до переговорів з Україною і виведення військ, припустив Подоляк

Порошенко: короткий шлях до миру і переговорів між Україною і РФ-добре озброєна українська армія

Рада планує закликати партнерів виключити Росію з G20 - нардеп Железняк

Україна і Папуа-Нова Гвінея мають намір почати процес встановлення дипвідносин між країнами

Трамп 15 листопада оголосить про намір балотуватися на посаду президента - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА