Політика

21:02 10.11.2022

Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

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Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

Глави оборонних відомств Великої Британії, Нідерландів та Латвії вважають, що Україна самостійно має обирати момент для початку переговорів із Росією, а також виступають проти будь-якого тиску на Київ із цього питання, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що відповідні заяви міністри зробили на засіданні Спільного експедиційного форуму 10 країн в Единбурзі в четвер.

Так, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив переконання, що саме Україна має вирішити, чи хоче вона вести якісь мирні переговори, і що західні країни мають допомогти Україні "боротися за своє право вибору" без "приставлення кремлівського пістолета до її голови".

"Ми хочемо, щоб Україна могла обговорювати чи вирішувати це питання з позиції сили, а не слабкості. І це поточний напрям руху", - наголосив він.

У свою чергу, Кайса Оллонґрен, міністр оборони Нідерландів, підтримала Воллеса, заявивши, що "важливо те, що зараз Україна знає, що може розраховувати на європейських партнерів і те, що вона перемагає за допомогою навчання, що надається західними країнами".

За її словами, для України війна з РФ має екзистенційне значення, і тому їй необхідно продовжувати боротьбу проти російського вторгнення.

"Якщо Росія перестане воювати, війна закінчиться, але якщо Україна перестане воювати, України більше не буде", - уточнила міністр.

Водночас Артіс Пабрікс, віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Латвії, закликав скептично ставитися до будь-яких пропозицій Росії про мирні переговори на даному етапі конфлікту.

Він зазначив, що ці пропозиції не можуть бути дійсними, якщо разом з їх висуненням РФ продовжує бомбардувати цивільне населення.

Крім того, Пабрікс уточнив, що саме Росія "несе відповідальність" за війну в цілому, а Київ зовсім не зобов'язаний намагатись зупинити бойові дії в поточних умовах.

 

 

 

Теги: #україна #європа #переговори #думка

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