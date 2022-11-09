Республіканці наближаються до завоювання більшості в Палаті представників, результат боротьби за Сенат наразі не зрозумілий

Республіканці і демократи, як і раніше, зберігають надію на успіхи на проміжних виборах, що відбулися в США: результат голосування буде зрозумілим після завершення підрахунку голосів в окремих штатах, де політична боротьба виявилася найбільш завзятою, передають у середу американські ЗМІ.

За даними Fox News, на сьогодні в демократів та республіканців - по 48 місць у 100-місцевому Сенаті. Залишилося визначити долю чотирьох місць, причому в одному з випадків, у Джорджії, відповідно до законів штату, для цього може знадобитися другий тур. Якщо у партій буде по 50 сенаторів, то контроль над Сенатом отримають демократи: у таких ситуаціях у голосуваннях має право на участь віцепрезидент США. Наразі цю посаду обіймає демократ Камала Харріс.

При цьому на цих виборах перед Республіканською партією було визначено складніше завдання, оскільки в неї на переобрання йшло більше сенаторів, ніж у Демократичної партії. Спостерігачі вважають, що реальні шанси отримати контроль над Сенатом, як і раніше, мають обидві партії.

У Палаті представників у республіканців наразі 199 місць, у демократів - 172. Для того, щоб отримати контроль над палатою, потрібно мінімум 218 місць. Поки що не визначились володарі 64 місць у Палаті представників наступного скликання. Спостерігачі вважають, що найімовірніше тут республіканцям вдасться повернути собі більшість, отримавши понад 220 місць.

Тим не менш, вибори, як зазначає Fox News, показали, що розгромної перемоги, на яку сподівалися деякі політики в Республіканській партії, не відбулося: демократи, ймовірно, поступляться частиною позицій у конгресі, проте багато їхніх кандидатів виявилися більш конкурентоспроможними, ніж передбачалося раніше. Телеканал наголошує, що деякі республіканці вже звинувачують у відносній невдачі їхньої партії на виборах колишнього президента США Дональда Трампа. Він брав активну участь у передвиборчій агітації, а окремі кандидати у Конрес, яких він підтримував особисто, зазнала невдач. Навпаки, суттєвих успіхів досяг потенційний конкурент Трампа на наступних праймеріз Рон Десантіс. Він легко досяг переобрання губернатором Флориди і в цілому виборці в його штаті на проміжних виборах віддали перевагу саме республіканцям.

Офіційно ні Трамп, ні Десантіс поки не оголошували про намір боротися за посаду президента США в 2024 році, проте обидва вважаються дуже впливовими представниками республікаців. Десантіс за політичними поглядами близький до Трампа, проте, на думку фахівців, менш скандальний як особистість і тому багатьом виборцям може здатися більш прийнятним кандидатом у президенти країни.

Впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем визнав, що його партія не змогла здобути впевнену перемогу на виборах. "Звичайно ж, те, що ми бачимо - це не розгромна перемога республіканців. Це очевидно", - сказав він в ефірі NBC News.

"Думаю, у підсумку ми матимемо 51 або 52 місця в Сенаті", - вважає Грем.

"Якщо ми повернемо собі Сенат і Палату представників, можна буде сказати, що все для нас вдало", - підсумував він.