Політика

21:55 02.11.2022

Ердоган заявив, що обговорював із Путіним та Зеленським питання експорту добрив

1 хв читати
Ердоган заявив, що обговорював із Путіним та Зеленським питання експорту добрив

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу заявив, що обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським експорт добрив, повідомляють турецькі ЗМІ.

"Я обговорював можливість початку експорту добрив, а також зерна під час переговорів із президентами Росії та України", - наводять турецькі ЗМІ слова Ердогана.

Він також зазначив, що реалізація "зернової угоди" має, головним чином, бути націлена на допомогу африканським країнам.

Ердоган додав, що Анкара та Москва погодили постачання зерна до Джибуті, Сомалі та Судану.

Крім того, турецький лідер зазначив, що незабаром будуть зроблені "ширші кроки" щодо "зернової угоди".

 

 

Теги: #президент #україна #туреччина #добрива

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:42 02.11.2022
Кулеба погодив із турецьким колегою кроки щодо забезпечення функціонування зернового коридору

Кулеба погодив із турецьким колегою кроки щодо забезпечення функціонування зернового коридору

21:22 02.11.2022
Резніков поговорив із міністрами оборони Італії та Фінляндії

Резніков поговорив із міністрами оборони Італії та Фінляндії

19:54 02.11.2022
Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених

Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених

19:01 02.11.2022
Є передумови для того, щоб позиція Ізраїлю щодо постачання зброї Україні змінилася - посол Корнійчук

Є передумови для того, щоб позиція Ізраїлю щодо постачання зброї Україні змінилася - посол Корнійчук

18:02 02.11.2022
Іспанія передала Україні 5 груп генераторів і 30 машин швидкої допомоги – глава МЗС

Іспанія передала Україні 5 груп генераторів і 30 машин швидкої допомоги – глава МЗС

17:50 02.11.2022
Незабаром Україна отримає батарею ЗРК Aspide та 4 системи ППО Hawk від Іспанії – Кулеба

Незабаром Україна отримає батарею ЗРК Aspide та 4 системи ППО Hawk від Іспанії – Кулеба

08:34 02.11.2022
ЗС України на південному напрямку знищили три склади з боєприпасами у Баштанському, Бериславському та Генічеському районах

ЗС України на південному напрямку знищили три склади з боєприпасами у Баштанському, Бериславському та Генічеському районах

07:52 02.11.2022
Міністр оборони Туреччини у переговорах з міністрами України наголосив на важливості збереження "зернового коридору"

Міністр оборони Туреччини у переговорах з міністрами України наголосив на важливості збереження "зернового коридору"

07:41 02.11.2022
В ООН очікують поновлення виходу суден із портів України у четвер

В ООН очікують поновлення виходу суден із портів України у четвер

20:32 01.11.2022
Зеленський вручив орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня єврокомісару з питань енергетики Сімсон

Зеленський вручив орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня єврокомісару з питань енергетики Сімсон

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених

Є певні передумови для того, щоб позиція Ізраїлю щодо постачання зброї Україні змінилася - посол Корнійчук

Ми зацікавлені, аби після перемоги всі українці повернулися додому

Молдова видворила російського дипломата

До кінця року в Україні буде ухвалено понад 100 євроінтеграційних законопроєктів та підзаконних актів - Шмигаль

ОСТАННЄ

Праві партії Ізраїлю отримують більшість місць у парламенті за підсумками підрахунку майже 90% голосів

Є певні передумови для того, щоб позиція Ізраїлю щодо постачання зброї Україні змінилася - посол Корнійчук

Прем'єр-міністр Данії подала у відставку

Зеленський пропонує розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Херсонщини

Фінляндія та Швеція вирішуватимуть питання про ядерну зброю лише після вступу в НАТО

Блок Нетаньягу може отримати парламентську більшість за підсумками виборів в Ізраїлі – екзит-поли

КС визнав конституційним закон про скасування депутатської недоторканності в Україні

Макрон: Ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити військову підтримку України, зокрема ППО

Україна залишиться гарантом продовольчої безпеки для країн АСЕАН – розмова Зеленського із прем'єром Камбоджі

Ердоган має намір незабаром обговорити із Зеленським та Путіним "зернову угоду" - глава МЗС Туреччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА