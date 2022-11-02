Ердоган заявив, що обговорював із Путіним та Зеленським питання експорту добрив

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу заявив, що обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським експорт добрив, повідомляють турецькі ЗМІ.

"Я обговорював можливість початку експорту добрив, а також зерна під час переговорів із президентами Росії та України", - наводять турецькі ЗМІ слова Ердогана.

Він також зазначив, що реалізація "зернової угоди" має, головним чином, бути націлена на допомогу африканським країнам.

Ердоган додав, що Анкара та Москва погодили постачання зерна до Джибуті, Сомалі та Судану.

Крім того, турецький лідер зазначив, що незабаром будуть зроблені "ширші кроки" щодо "зернової угоди".