Прем'єр-міністр Данії подала у відставку

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, незважаючи на перемогу її "червоної" коаліції на парламентських виборах, подала у відставку. Вона обґрунтувала цей крок тим, що їй не вдасться сформувати новий уряд, повідомляє Associated Press.

"У мене були дуже складні роки прем'єрства. Спочатку пандемія, тепер інфляція. Все свідчить про те, що уряд не зможе пройти через переобрання", - наводить Associated Press слова Фредеріксен, яка очолювала данський уряд з 2019 року.

Парламентські вибори відбулися в Данії напередодні. Згідно з останніми даними, "червоному" блоку лівоцентристів, до якого входить і Фредеріксен, вдалося отримати 90 місць у фолькетингу (парламенті Данії), необхідних для формування уряду, "синій" блок правоцентристів отримує 73 місця, у центристської Помірної партії – 16 місць.