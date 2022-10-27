Політика

18:33 27.10.2022

Зеленський: Китай може дати Росії меседж – зупинити цю війну

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Зеленський: Китай може дати Росії меседж – зупинити цю війну

Президент України Володимир Зеленський сподівається на меседж Росії від Китаю – "треба зупинити цю війну".

"Це матиме вплив", - сказав він в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, опублікованому в четвер.

"Я сподіваюся, що Китай не підтримає Росію. Вони не підтримують зараз. Я знаю, є деякі питання щодо санкцій, банків, фінансової та багатьох інших ситуацій, над якими вони працювали разом. Але це не тотально. І це дуже добре", – сказав він.

За словами Зеленського, "він (Китай – ІФ-У) не підтримує її (Росію – ІФ-У) зараз зброєю. Це також дуже важливо, бо Китай і його суспільство, я вважаю, почали розуміти, що сталося. Я сподіваюся, що вони почали розуміти, що Росія та її ядерний шантаж, окупація атомної станції – це не просто слова, а реальний факт".

"Якщо Китай не балансуватиме на межі і дасть миру та Росії меседж: треба зупинити цю війну, це матиме вплив", - сказав Зеленський.

Теги: #рф #китай

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