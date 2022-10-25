Політика

21:14 25.10.2022

Група американських конгресменів-демократів відкликала листа Байдену, в якому містився заклик розпочати прямі переговори США з Росією

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Група американських конгресменів-демократів відкликала листа Байдену, в якому містився заклик розпочати прямі переговори США з Росією

Група з 30 членів нижньої палати Конгресу США від Демократичної партії (Прогресивна фракція) відкликала раніше надісланий президенту Джо Байдену лист, у якому містився заклик "переосмислити стратегію" Вашингтона щодо України та розпочати прямі переговори США з Росією.

Як заявила лідер Прогресивної фракції Праміла Джаяпал, за збігом обставин цей лист був сприйнятий деякими "як еквівалент нещодавньої заяви лідера республіканців Кевіна Маккарті, який заявляв про скорочення допомоги Україні, якщо республіканці прийдуть до влади в Конгресі".

"Близькість цих заяв створює неприємне враження, що демократи, які рішуче та одностайно підтримували та голосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу, якимось чином солідаризуються з республіканцями, які прагнуть припинити американську підтримку президента Зеленського та українських сил", - йдеться у заяві Джаяпал, оприлюдненій на сайті фракції у вівторок.

За її словами, листа американському президенту було написано ще кілька місяців тому, а пізніше опубліковано персоналом без проведення відповідної перевірки. "Як голова фракції я беру на себе відповідальність за це", - наголосила Джаяпал.

За інформацією видання The Washington Post, автори листа стурбовані тим, що він може чинити додатковий тиск на Байдена, який "намагається зберегти внутрішню підтримку воєнних дій, тоді як регіон набуває потенційно складної зими, а республіканці погрожують скоротити допомогу Україні, якщо вони знову прийдуть до влади у Конгресі".

 

 

 

 

Теги: #сша #лист #відкликання

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