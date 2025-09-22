Міненерго відкликало свого представника Бойка з НР "Укренерго"

Міністерство енергетики України відкликало свого представника з наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, повідомив перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина").

"Держава в особі Міненерго відкликала свого представника в наглядовій раді "Укренерго" Юрія Бойка", – написав Кучеренко у Facebook, розмістивши копію наказу міністерства про відкликання №370 від 18.09.2025 року.

У наказі за підписом заступника міністра енергетики з питань євроінтеграції Ольги Юхимчук зазначається, що управління системних операторів міністерства має вжити заходів щодо визначення кандидатур на посаду члена наглядової ради НЕК.

Згідно з інформацією на сайті компанії, Бойко, який наприкінці 2020 року виконував обов’язки міністра енергетики, обіймав посаду члена наглядради "Укренерго" в 2021-2024 рр., а в листопаді 2023 року його було обрано заступником її голови.

Як повідомлялося, НР "Укренерго" складається із семи осіб: чотирьох незалежних членів, обраних за результатами конкурсу, і трьох представників держави. Кандидатури незалежних членів НР узгоджено згідно з розпорядженням Кабміну №1168-р від 26 листопада 2024 року. Це Патрік Грейхен (обіймав посаду держсекретаря міністерства економіки та захисту клімату Німеччини у 2021-2023 рр.), Луїджі де Францискі (екстопменеджер TERNA та Enel (уже входив до НР НЕК)), Еппе Кофод (ексміністр закордонних справ Данії), який очолив НР, Ян Монтелл (має досвід роботи топменеджером та членом ради директорів низки фінських енергокомпаній).

Представниками держави, погодженими розпорядженням уряду №1232-р від 10 грудня 2024 року, крім Бойка, є Олексій Нікітін (раніше працював, зокрема, в ДП НЕК "Укренерго" на посаді начальника відділу розвитку ринку е/е, потім у ПрАТ "Укргідроенерго") та Анатолій Гулей (був головою правління Ощадбанку та Актив-банку, а також заступником голови правління Альфа-банку, є акціонером Акордбанку).