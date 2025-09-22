Інтерфакс-Україна
Економіка
16:16 22.09.2025

Міненерго відкликало свого представника Бойка з НР "Укренерго"

2 хв читати

Міністерство енергетики України відкликало свого представника з наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, повідомив перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина").

"Держава в особі Міненерго відкликала свого представника в наглядовій раді "Укренерго" Юрія Бойка", – написав Кучеренко у Facebook, розмістивши копію наказу міністерства про відкликання №370 від 18.09.2025 року.

У наказі за підписом заступника міністра енергетики з питань євроінтеграції Ольги Юхимчук зазначається, що управління системних операторів міністерства має вжити заходів щодо визначення кандидатур на посаду члена наглядової ради НЕК.

Згідно з інформацією на сайті компанії, Бойко, який наприкінці 2020 року виконував обов’язки міністра енергетики,  обіймав посаду члена наглядради "Укренерго" в  2021-2024 рр., а в листопаді 2023 року його було обрано заступником її голови.

Як повідомлялося, НР "Укренерго" складається із семи осіб: чотирьох незалежних членів, обраних за результатами конкурсу, і трьох представників держави. Кандидатури незалежних членів НР узгоджено згідно з розпорядженням Кабміну №1168-р від 26 листопада 2024 року. Це Патрік Грейхен (обіймав посаду держсекретаря міністерства економіки та захисту клімату Німеччини у 2021-2023 рр.), Луїджі де Францискі (екстопменеджер TERNA та Enel (уже входив до НР НЕК)), Еппе Кофод (ексміністр закордонних справ Данії), який очолив НР, Ян Монтелл (має досвід роботи топменеджером та членом ради директорів низки фінських енергокомпаній).

Представниками держави, погодженими розпорядженням уряду №1232-р від 10 грудня 2024 року, крім Бойка, є Олексій Нікітін (раніше працював, зокрема, в ДП НЕК "Укренерго" на посаді начальника відділу розвитку ринку е/е, потім у ПрАТ "Укргідроенерго") та Анатолій Гулей (був головою правління Ощадбанку та Актив-банку, а також заступником голови правління Альфа-банку, є акціонером Акордбанку).

Теги: #міненерго #укренерго #бойко #відкликання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:16 18.09.2025
Резолюція МАГАТЕ про негайну деокупацію ЗАЕС є кроком до відновлення ядерної безпеки – Міненерго

Резолюція МАГАТЕ про негайну деокупацію ЗАЕС є кроком до відновлення ядерної безпеки – Міненерго

13:38 16.09.2025
Тарифи на передачу е/е у 2026-2027рр зростатимуть за базовим сценарієм на 4-7% на рік при прибутковій діяльності "Укренерго" – Мінфін

Тарифи на передачу е/е у 2026-2027рр зростатимуть за базовим сценарієм на 4-7% на рік при прибутковій діяльності "Укренерго" – Мінфін

09:00 10.09.2025
"Укренерго" реалізує заходи для приєднання до європейських платформ балансуючої енергії ENTSO-E

"Укренерго" реалізує заходи для приєднання до європейських платформ балансуючої енергії ENTSO-E

02:02 10.09.2025
Гринчук на зустрічі з місією МВФ обговорила підготовку до ОЗП та реформи в енергетиці

Гринчук на зустрічі з місією МВФ обговорила підготовку до ОЗП та реформи в енергетиці

17:47 09.09.2025
В умовах профіциту е/е генкомпанії занижують цінові заявки на РДН, щоб не попасти на балансуючий ринок – представник "Укренерго"

В умовах профіциту е/е генкомпанії занижують цінові заявки на РДН, щоб не попасти на балансуючий ринок – представник "Укренерго"

16:53 05.09.2025
ТЕС мають план Б з імпортом вугілля на випадок втрати видобутку через обстріли РФ – член наглядради "Укренерго"

ТЕС мають план Б з імпортом вугілля на випадок втрати видобутку через обстріли РФ – член наглядради "Укренерго"

19:05 04.09.2025
"Укренерго" збудувало першу чергу пасивного захисту критичного обладнання, у І кв.-2026 планує завершити другу – член наглядової ради

"Укренерго" збудувало першу чергу пасивного захисту критичного обладнання, у І кв.-2026 планує завершити другу – член наглядової ради

18:42 04.09.2025
"Укренерго" за війну зазнало колосальної кількості кібератак з боку РФ, але вони не досягли результату, – член наглядової ради

"Укренерго" за війну зазнало колосальної кількості кібератак з боку РФ, але вони не досягли результату, – член наглядової ради

21:01 02.09.2025
Міненерго України розцінює заяви Путіна щодо ЗАЕС як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці

Міненерго України розцінює заяви Путіна щодо ЗАЕС як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці

15:56 02.09.2025
Міненерго розглядає створення інтерактивної карти для розташування зарядних станцій для електромобілів

Міненерго розглядає створення інтерактивної карти для розташування зарядних станцій для електромобілів

ВАЖЛИВЕ

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" залучив додатково понад 2,4 млрд грн від Укрексімбанку

Українська Coal Energy оновила стратегію розвитку на 2025-2027 рр. та додала до неї Румунію

Новостворену Групу з ритейлу та логістики в Раді бізнесу при президентові України очолив Руслан Шостак

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Найбільш активно в 2025 р. релокуються компанії у сфері торгівлі, будівництва та агро - Opendatabot

Тіньовий флот Росії становить 17% світових танкерів і дозволяє обходити санкції

ЄБРР надає гарантію Райффайзен Банку для нових кредитів на EUR200 млн

Україна за 3,5 роки залучила $145 млрд міжнародної фіндопомоги, у 2025р. треба ще $8,7 млрд – міністр фінансів

Видатки загального фонду держбюджету у серпні-2025 зросли на 16,6%, зарплати військовим – на 19,1%

Аграрії намолотили 29,77 млн тонн зернових з 62% площ, поки врожай на 6,7% менше, аніж на цю дату торік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА