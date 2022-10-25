Італія продовжить надійне партнерство з НАТО і підтримуватиме Україну, заявила у вівторок глава італійського уряду Джорджа Мелоні.

Вона зазначила під час виступу в парламенті, що Італія залишиться "надійним партнером НАТО у питанні підтримки України".

Мелоні також зазначила, що Євросоюз - це "спільний дім для протистояння таким викликам, яким країнам-членам важко протистояти поодинці".

Вона запевнила, що підхід нового італійського уряду не полягатиме в тому, щоб "заважати і саботувати європейську інтеграцію", а його мета – сприяти тому, щоб механізм працював краще.

"Я вдячна численним іноземним лідерам, які побажали мені успіху на посаді прем'єра. Я зауважила, що їх цікавить те, як Італія позиціонуватиме себе в ЄС, у його структурах. Ці структури - саме те місце, де ми добиватимемося того, щоб наш голос було почуто", - додала Мелоні.

"Італія повною мірою є частиною Європи та західного світу", - додала прем'єр.

Уряд на чолі з Мелоні розпочав роботу наприкінці минулого тижня. Кабінет міністрів складається з представників коаліції із трьох правих партій. Основна з них - партія "Брати Італії", яку очолює Мелоні.

Перед парламентськими виборами, що відбулися у вересні, багато європейських політиків побоювалися, що Мелоні в разі приходу до влади може розпочати протистояння з ЄС. Спостерігачі зазначали, що такий висновок політики, ймовірно, зробили тому, що вона часто заявляла, що її пріоритет – захищати інтереси італійців, а не інших народів.