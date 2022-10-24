Політика

09:54 24.10.2022

США, Франція та Велика Британія прокоментували звинувачення України у спробі створити "брудну бомбу": Ми відкидаємо відверто неправдиві твердження Росії

1 хв читати

Міністри закордонних справ США, Франції та Великої Британії виступили зі спільною заявою, в якій прокоментували звинувачення, що пролунали з боку РФ, в тому, що Україна нібито готується до застосування "брудної бомби".

"Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн поговорили з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу на його прохання. Наші країни ясно дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто неправдиві твердження Росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу" на своїй власній території. Світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації", - зазначається у тексті заяви, оприлюдненої Державним департаментом США.

Глави МЗС також зазначили, що обговорили свою спільну рішучість продовжувати підтримувати Україну й український народ за допомогою безпеки, економічної та гуманітарної допомоги.

"Ми, міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та США, знову заявляємо про нашу незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України перед агресією Росії, що триває. Ми, як і раніше, сповнені рішучості продовжувати підтримувати зусилля України щодо захисту своєї території стільки, скільки буде потрібно", - наголошується у заяві.

Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

Теги: #сша #франція #велика_британія #брудна_бомба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:30 24.10.2022
Кулеба і Колонна скоординували кроки, щоб запобігти будь-яким операціям РФ під чужим прапором

Кулеба і Колонна скоординували кроки, щоб запобігти будь-яким операціям РФ під чужим прапором

08:06 24.10.2022
Підтримка України у пріоритетах трансатлантичного співробітництва США та Великої Британії

Підтримка України у пріоритетах трансатлантичного співробітництва США та Великої Британії

07:58 24.10.2022
Кулеба та Блінкен обговорили російську заяву про "брудну бомбу"

Кулеба та Блінкен обговорили російську заяву про "брудну бомбу"

07:25 24.10.2022
Борис Джонсон не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів і прем'єр-міністра Великої Британії

Борис Джонсон не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів і прем'єр-міністра Великої Британії

19:27 22.10.2022
Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів, необхідну для боротьби за лідерство

Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів, необхідну для боротьби за лідерство

16:20 22.10.2022
Джонсон повернувся до Британії з відпустки на тлі повідомлень про те, що він може знову поборотися за лідерство

Джонсон повернувся до Британії з відпустки на тлі повідомлень про те, що він може знову поборотися за лідерство

07:25 22.10.2022
США на початку грудня продемонструють новий стратегічний бомбардувальник B-21

США на початку грудня продемонструють новий стратегічний бомбардувальник B-21

07:10 22.10.2022
Комітет конгресу США викликав Трампа для надання свідчень щодо подій 6 січня 2021 року

Комітет конгресу США викликав Трампа для надання свідчень щодо подій 6 січня 2021 року

07:32 21.10.2022
Національні збори Франції 24 жовтня розглянуть питання щодо недовіри уряду

Національні збори Франції 24 жовтня розглянуть питання щодо недовіри уряду

07:27 21.10.2022
Франція, Іспанія та Португалія домовилися про "морський коридор" зеленої енергетики

Франція, Іспанія та Португалія домовилися про "морський коридор" зеленої енергетики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шольц і фон дер Ляєн запропонували створити новий "план Маршалла" для України

Зеленський привітав Мелоні з призначенням на посаду прем'єр - міністра Італії

Дефіцит знання призводить до появи людей, які закликають зрозуміти Росію, - Зеленський

Кулеба закликав німецький бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу

ВР засудила Іран за підтримку РФ у збройній агресії проти України

ОСТАННЄ

Шольц і фон дер Ляєн запропонували створити новий "план Маршалла" для України

ПАРЄ може протягом року розглянути резолюцію щодо відповідальності російських пропагандистів - нардеп Кравчук

Нардеп Кравчук: Задача украинских СМИ – способствовать тому, чтобы члены бывшей "ОПЗЖ" понесли политическую ответственность

Нардеп Кравчук: Завдання українських ЗМІ – сприяти тому, щоб члени колишньої "ОПЗЖ" понесли політичну відповідальність

Українські нардепи пропонують визнати Білорусь окупованою РФ

Ексглава британського Мінфіну Ріші Сунак заявив про намір боротися за посаду лідера консерваторів

Сі Цзіньпін переобраний генеральним секретарем ЦК КПК на третій термін

У Словенії проходять президентські вибори

Кулеба привітав новопризначеного очільника МЗС Італії

Кулеба: Росія перебуває в Раді безпеки ООН на сумнівних юридичних підставах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА