США, Франція та Велика Британія прокоментували звинувачення України у спробі створити "брудну бомбу": Ми відкидаємо відверто неправдиві твердження Росії

Міністри закордонних справ США, Франції та Великої Британії виступили зі спільною заявою, в якій прокоментували звинувачення, що пролунали з боку РФ, в тому, що Україна нібито готується до застосування "брудної бомби".

"Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн поговорили з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу на його прохання. Наші країни ясно дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто неправдиві твердження Росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу" на своїй власній території. Світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації", - зазначається у тексті заяви, оприлюдненої Державним департаментом США.

Глави МЗС також зазначили, що обговорили свою спільну рішучість продовжувати підтримувати Україну й український народ за допомогою безпеки, економічної та гуманітарної допомоги.

"Ми, міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та США, знову заявляємо про нашу незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України перед агресією Росії, що триває. Ми, як і раніше, сповнені рішучості продовжувати підтримувати зусилля України щодо захисту своєї території стільки, скільки буде потрібно", - наголошується у заяві.

Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".