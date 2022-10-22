Політика

19:46 22.10.2022

Кулеба привітав новопризначеного очільника МЗС Італії

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Кулеба привітав новопризначеного очільника МЗС Італії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав новопризначеного главу МЗС Італії Антоніо Таяні (Antonio Tajani), він назвав його перший телефонний дзвінок українському колезі "ознакою пріоритетів нового уряду".

"Я ціную те, що Антоніо Таяні провів свій перший візит як новий міністр закордонних справ Італії зі мною. Явна ознака пріоритетів нового уряду", - написав Кулеба у мікроблозі твіттер.

Кулеба зазначив, що побажав новому очільнику італійського зовнішньополітичного відомства усіляких успіхів у його починаннях та наголосив, що першочерговим завданням України зараз є оперативне отримання систем протиповітряної оборони.

 

 

 

Теги: #італія #мзс #кулеба

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