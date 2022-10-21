Політика

15:04 21.10.2022

Ердоган закликав Захід відмовитися від санкцій для перемоги над світовою енергетичною кризою

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Ердоган закликав Захід відмовитися від санкцій для перемоги над світовою енергетичною кризою

Країнам Заходу треба відмовитися від санкцій проти інших держав, зокрема й Ірану та Венесуели, для врегулювання світової енергетичної кризи, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю.

"Всьому світу потрібні нафта і газ із Венесуели (...) З іншого боку, діє ембарго на постачання іранської нафти", - наводить його слова "Аль-Арабія".

"Скасуйте ці санкції (...), якщо ви хочете зниження цін, відмовтеся від ембарго проти країн, які запропонують свою продукцію на ринку", - пояснив президент.

Раніше повідомлялося, що Європейська рада у ніч на п'ятницю домовилася взяти за основу пропозиції Європейської комісії для роботи над заходами боротьби із енергетичною кризою. До цього глава Євроради Шарль Мішель висловив упевненість у тому, що заходи ЄС зі зниження цін на енергоносії матимуть швидкі результати.

Теги: #санкції #ердоган #енергоресурси

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