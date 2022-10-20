Політика

17:46 20.10.2022

Ім'я нового прем'єра Британії буде відоме до 28 жовтня

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Ім'я нового прем'єра Британії буде відоме до 28 жовтня

Вибори нового лідера Консервативної партії і, відповідно, прем'єр-міністра Великої Британії, доведеться провести до 28 жовтня, він зможе вступити на посаду до 31 жовтня, повідомив у четвер голова так званого "комітету 1922 року" сер Грем Бреді.

"Я поговорив з головою партії Джейком Беррі, і він підтвердив, що можливо провести голосування та завершити вибори нового лідера до п'ятниці, 28 жовтня", - наводить слова Бреді телеканал Sky News у четвер. Він також пояснив, що таким чином новий лідер має обійняти свою посаду до 31 жовтня.

Бреді не став уточнювати, як саме відбуватиметься вибір нового лідера правлячої партії, і чи голосуватимуть усі члени Консервативної партії, чи лише члени парламенту від консерваторів.

У свою чергу, букмекери вже почали робити ставки на те, хто стане новим прем'єр-міністром королівства. Найбільш очевидним кандидатом на посаду є колишній глава Мінфіну та суперник Ліз Трасс у попередніх виборах прем'єра Ріші Сунак, ймовірність його перемоги становить 11/10. Також добрі шанси у лідера палати громад Пенні Мордонт (7/2) та міністра оборони Бена Воллеса (8/1), який відмовився від участі у минулих виборах.

Британські букмекери не виключають, що на посаду можуть повернутися колишні прем'єри Борис Джонсон та Тереза Мей, їхні шанси становлять 13/1 та 16/1 відповідно.

Водночас представники Лейбористської партії, Шотландської національної партії, Ліберальних демократів та Зеленої партії закликали провести загальні вибори. За це висловився перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд.

Раніше в четвер прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс заявила про свій відхід у відставку. Трасс очолювала уряд 45 днів – найкоротший термін за всю історію британських кабінетів.

"Комітет 1922" - парламентська група від Консервативної партії у британській Палаті громад, яка займається, зокрема, виборами лідера партії.

Теги: #премєр #велика_британія

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