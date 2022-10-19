Указ Путіна про "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях України нікчемний і не має правових наслідків для українських громадян - МЗС України

Міністерство закордонних справ України заявляє про нікчемність указу президента РФ Володимира Путіна про запровадження "воєнного стану" на тимчасово окупованих українських територіях, а також про відсутність його правових наслідків для України, українських громадян та міжнародної спільноти.

"РФ розпочала новий етап терору на тимчасово окупованих територіях України. Оголошення так званого воєнного стану з боку РФ націлене на придушення опору жителів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які виступають проти російської окупації", - йдеться у заяві дипвідомства щодо цього.

У ній уточнюється, що навіть масована російська пропаганда "не здатна замаскувати провал зусиль Росії щодо анексії українських територій".

"Указ Путіна нікчемний. Він не має правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти. Однак такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави та українців", - наголошують у МЗС.

Там зазначають, що незважаючи на агонію режиму у Кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятуватиме своїх людей.

"Закликаємо міжнародних партнерів рішуче засудити намір російських окупаційних адміністрацій під виглядом так званого воєнного стану позбавити жителів тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини, а також їхні незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію", - додають у МЗС.

"Звертаємося також із закликом якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, щоб захистити цивільне населення від варварських російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе", - підсумували в дипвідомстві.