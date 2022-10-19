Політика

13:59 19.10.2022

Арахамія: Ми маємо розірвати дипвідносини з Іраном

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Арахамія: Ми маємо розірвати дипвідносини з Іраном

Україна має розірвати дипломатичні відносини з Іраном, доки він не припинить постачати зброю Російській Федерації, переконаний голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми маємо розірвати дипломатичні відносини з Іраном, доки він постачатиме зброю Росії. Щойно такі поставки припиняться – говоритимемо про відновлення всього спектра відносин між нашими країнами", - сказав Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

За словами політика, іранська зброя допомагає РФ вчиняти терористичні акти на території України. Весь світ побачив, що дрони-камікадзе використовують... проти жінок, дітей, об'єктів енергетики, цивільної інфраструктури", – наголосив народний депутат.

Він зазначив, що дрони-камікадзе з'явилися у російських військ після серії їхніх поразок в окупаційній війні, тому "надання такого озброєння агресору слід розглядати саме як підтримку російського терористичного режиму".

Керівник фракції також звернув увагу на повідомлення, що з'явилися останнім часом, про можливе продовження поставок Іраном зброї до РФ. "Ми поки що не маємо достовірного підтвердження цієї інформації, але й не чули від іранської сторони заяв, які засуджують використання їхньої зброї для вчинення воєнних злочинів", - підсумував Арахамія.

Як повідомлялося, Верховна Рада в середу засудила Іран за підтримку російської агресії в Україні та рекомендувала уряду негайно підготувати питання щодо розриву дипломатичних відносин із цією країною.

Теги: #іран #арахамія

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