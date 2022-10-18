Політика

17:18 18.10.2022

Кулеба домовився про візити в Україну президента Сенегалу та глави МЗС Кот-д'Івуару, відкриття посольства України в Аккрі

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Кулеба домовився про візити в Україну президента Сенегалу та глави МЗС Кот-д'Івуару, відкриття посольства України в Аккрі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час турне країнами Африки домовився про візити в Україну президента Сенегалу та міністра закордонних справ Кот-д'Івуару, відкриття посольства України в Аккрі.

"Під час турне вдалося домовитися про цілу низку конкретних речей. Ми домовилися про проведення візитів до України президента Сенегалу, міністра закордонних справ Кот-д'Івуару, розширення дипломатичної присутності України в Гані - відкриття в Аккрі посольства України та розробки за участю національних зовнішньополітичних відомств комплексної дорожньої карти подальшого розвитку двосторонніх українсько-ганійських відносин", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Міністр додав, що невід'ємною складовою турне стали зустрічі представників українських і місцевих бізнесових кіл із країн Африки, під час яких було обговорено найбільш пріоритетні напрямки практичної кооперації – сільське господарство та агропромисловість, машинобудування, цифрові та інформаційні технології, фармацевтика.

"Ми уклали меморандуми про взаєморозуміння між Радою експортерів та інвесторів при МЗС і діловими асоціаціями та торговельно-промисловими палатами африканських країн, домовилися опрацювати можливість створення спільної міжурядової комісії з торговельного та економічного співробітництва між Україною та Ганою", - повідомив Кулеба.

Крім того, досягнуто домовленості організувати івуарійську бізнес-місію до України, сприяти налагодженню взаємодії між українським та кенійським бізнесом.

Міністр додав, що на його доручення турне африканськими країнами продовжив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх, який уже відвідав Ефіопію, Мозамбік, Ботсвану, ПАР, а у вівторок відвідує Нігерію.

"Паралельно активізуємо і міжпарламентську взаємодію України та країн Африки. З 11 до 16 жовтня делегація Верховної Ради на чолі з першим заступником голови Верховної Ради Олександром Корнієнком взяла участь у 145-й Асамблеї Міжпарламентського Союзу у Кігалі (Руанда). Члени делегації провели низку зустрічей із головами делегацій країн Африки для поглиблення міжпарламентського та політичного співробітництва, торговельно-економічної співпраці. 14-15 жовтня Олександр Корнієнко здійснив візит до Мозамбіку, де зустрівся з головою мозамбікського парламенту", - розповів глава МЗС.

Кулеба нагадав, що президент України провів цього року вже 17 розмов з африканськими лідерами, а наступного заплановано першу велику конференцію Україна-Африка.

Теги: #африка #мзс #кулеба

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