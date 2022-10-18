Кулеба вносить на розгляд президента України пропозицію про розрив дипвідносин з Іраном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що вносить на розгляд президента України Володимира Зеленського пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном.

"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей і страждань, заподіяних нашому народу, а також у зв'язку з появою повідомлень про можливе продовження постачання Іраном зброї Росії я вношу на розгляд президента України пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Міністр наголосив, що "дії Ірану – це підлість і брехня, яку ми не терпітимемо".

"Адже всі ці дії Іран зробив, паралельно розповідаючи нам про те, що він проти війни і не підтримуватиме зброєю жодну зі сторін. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин із Україною", - зазначив Кулеба.