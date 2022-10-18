Політика

15:23 18.10.2022

Законопроєкт про зброю буде ухвалено, ймовірно, протягом місяця – Арахамія

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Законопроєкт про зброю буде ухвалено, ймовірно, протягом місяця – Арахамія

Законопроєкт про легалізацію зброї в Україні, ймовірно, буде ухвалено у цілому протягом місяця, заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Найближчого місяця, напевно (у першому читанні його ухвалено). З великою ймовірністю буде дозволено купівлю короткоствольної зброї, але не для носіння, а для зберігання вдома та захисту", - сказав Арахамія в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також розповів, що законопроєкт спростить купівлю боєприпасів. "Мене завжди дивувало: ти купив зброю, і потім щоразу, коли тобі потрібні патрони, ти йдеш за дозволом для їх купівлі. А тепер ми зробимо реєстр. І коли людина купуватиме набої, магазин автоматично повідомить МВС про те, що власник зброї з таким номером придбав для неї таку кількість патронів", - пояснив Арахамія.

Теги: #зброя #законопроєкт #арахамія

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