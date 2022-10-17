Відключення нових російських банків від SWIFT мають стати частиною дев'ятого пакету санкцій ЄС - Кулеба

Відключення нових російських банків від SWIFT мають стати частиною дев'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Тепер розпочинається робота над дев'ятим пакетом (санкцій - ІФ-У) ЄС. Я був дуже відвертим. Я, по-перше, дуже конкретно назвав, чого Україна очікує в цьому дев'ятому санкційному пакеті. Це, зокрема, і відключення нових російських банків від SWIFT. Я взагалі не розумію, чому вони припинили це робити, які перешкоди - немає раціональних пояснень цьому. Точніше, є: ми про них знаємо, але вони недостатні", - сказав Кулеба у відеозверненні у фейсбуці у понеділок.

Він додав, що Україні відомо про те, що деякі країни почали говорити про втому від санкцій.

"Сьогодні я говорив своїм європейським колегам дуже прості слова - що ні українці, ні громадяни ЄС не можуть дозволити собі втому. Як ми не можемо втомитися боротися за нашу державу, європейську безпеку та процвітання, так само вони не можуть втомитися застосовувати санкції", - наголосив глава українського МЗС.

Кулеба наголосив, що вперше в історії українсько-іранських відносин закликав застосувати санкції проти Ірану. За його словами, ці санкції мають стати сигналом для країн, до яких Росія звертається по військову допомогу.

"Що називається, терпець урвався. Ми слухали дуже довго різні пояснення, різні аргументи, але правди не сховаєш, і ця правда сьогодні прилетіла в будинки міста Києва. Тому час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї РФ настав. У разі застосування ці санкції мають також стати сигналом для інших країн, до яких Росія звертається наразі по військову допомогу, (а ми знаємо, що вона це робить) - що будь-хто, хто зважиться допомогти Росії, має відразу постраждати і відчути ціну від цього". - сказав Кулеба.