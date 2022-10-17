Політика

14:51 17.10.2022

Порошенко закликає до санкцій проти Ірану, який постачає дрони-камікадзе до РФ

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Порошенко закликає до санкцій проти Ірану, який постачає дрони-камікадзе до РФ

Україна має розірвати дипломатичні відносини з Іраном, а світ має запровадити санкції через передання Тегераном путінському режиму дронів-камікадзе, які вбивають цивільних людей, вважає п'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко.

Як повідомляє пресслужба політсили, він закликав покарати союзника Кремля та визнати Росію державою-спонсором тероризму.

"Цинічна і варварська російська атака проти мирних мешканців України та об’єктів критичної інфраструктури з використанням іранських дронів – це черговий воєнний злочин Кремля, за який обов'язково настане повна відповідальність. Російському терористичному режиму місце на лаві підсудних забезпечено давно. Це вже навіть не піддається сумніву. І щоб це відбулося якнайшвидше, важливо також позбавляти Росію союзників", – наголосив Порошенко.

За його словами, Україна та світ мають запровадити "цільові пекельні санкції" проти Ірану для того, щоб закрити всі можливості для подальшої злочинної співпраці між Москвою і Тегераном.

"Всі, хто допомагають чи думають співпрацювати з Кремлем, мають розуміти, що й вони закінчать свій шлях так само безславно та ганебно, як Путін", – зазначив нардеп.

Він також закликав активізувати міжнародний тиск у справі про збиття українського літака у небі над Тегераном ще у 2020 році.

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Тоді загинули 176 осіб. Сьогодні ж іранські дрони лише погіршують смертельний перелік невинних жертв. Справа честі для Києва та світу – покарати винних і за катастрофу тоді, і за акти терору сьогодні", - переконаний Порошенко.

Він також заявив, що нині актуальним є "питання про розрив дипломатичних відносин між Києвом та Тегераном".

П'ятий президент наголосив, що позбавлення акредитації іранського посла в Києві – відповідь "явно недостатня та неспівмірна з рівнем цинізму, який становлять іранські дрони в руках російського окупанта".

"Своїми свідомими актами терору проти України, всього цивільного населення нашої держави Росія немов спеціально проситься бути записаною у список країн, що спонсорують тероризм. Саме поряд з Іраном, який вже там", – підсумував Порошенко.

Теги: #порошенко #санкції #іран

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