Політика

13:42 13.10.2022

Макрон: Франція продовжить допомагати Україні чинити спротив російській агресії

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Макрон: Франція продовжить допомагати Україні чинити спротив російській агресії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір Парижу продовжувати надавати військову допомогу Україні у її спротиві російській агресії.

"Ми не хочемо світової війни. Ми допомагаємо Україні чинити спротив на своїй землі, але ніколи – не нападати на Росію. Володимир Путін має припинити війну та поважати територіальну цілісність України", - написав Макрон у фейсбуці у четвер.

Він заявив, що Франція передасть Україні артилерійські установки "Цезар" для ведення контрнаступу, радари, системи та ракети для захисту від повітряних атак, бронетранспортери, а також допоможе навчати українських військових.

"Ми продовжимо підтримувати український спротив та активізуємо нашу військову допомогу", - підсумував глава французької держави.

 

Теги: #франція #макрон

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