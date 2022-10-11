Лідери країн-членів Бухарестської дев'ятки, а також Північної Македонії та Чорногорії зажадали від РФ негайно припинити атаки на цивільну інфраструктуру в Україні

Лідери держав, що входять до Бухарестської дев'ятки (Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина), а також Північної Македонії та Чорногорії засудили масштабні ракетні обстріли українських міст Росією і зажадали від РФ негайно припинити атаки на цивільні об'єкти.

Відповідну заяву лідерів держав було оприлюднено у вівторок.

"Від імені наших держав ми вимагаємо від Росії негайно припинити напади на цивільні об'єкти. Ми не припинимо наших зусиль щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у сьогоднішніх злочинах", - йдеться в документі.

У ньому також зазначено, що підписанти засуджують масові обстріли українських міст, нещодавно здійснені Росією, уточнюється, що за міжнародним правом подібні атаки вважаються воєнними злочинами.

"Ми нагадуємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності і підпадають під юрисдикцію судів у всьому світі", - уточнюється в заяві.

Лідери держав також повідомляють, що вони вважають неприйнятними "будь-які погрози російських представників застосувати ядерну зброю". "У цьому контексті ми підтверджуємо нашу відданість захисту наших країн та союзників", - наголошується в документі.

Зазначену заяву підписали: президент Болгарії Румен Радев, президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Угорщини Каталін Новак, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Мило Джуканович, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс і президент Словаччини Зузана Чапутова.