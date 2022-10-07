Політика

17:24 07.10.2022

Голова Європарламенту виступила на саміті ЄС за запровадження стелі цін на газ, закликала посилити військову допомогу Україні

1 хв читати
Голова Європарламенту виступила на саміті ЄС за запровадження стелі цін на газ, закликала посилити військову допомогу Україні

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола у своєму традиційному виступі перед європейськими лідерами на саміті ЄС підтримала встановлення граничної ціни на газ та закликала до посилення військової допомоги Україні.

"Нам потрібен сильний сигнал єдності. Ось чому Європейський парламент закликав до встановлення верхньої межі цін на газ у масштабі всього ЄС", - заявила вона у п'ятницю у Празі перед початком неформального засідання Європейської ради.

За її словами, ЄС потребує "кращої та більш упорядкованої співпраці між державами щодо довгострокових цін на газ". "Навесні нашим газовим сховищам знадобиться поповнення, і ми повинні мати можливість купувати газ за розумною ціною у надійних партнерів", - сказала голова Європарламенту.

Говорячи про події в Україні, Мецола заявила, що ЄС "має продовжувати підтримувати" українців наданням військової допомоги.

Голова Європарламенту також висловилася про санкції проти РФ: "Вони працюють. Думка Європарламенту очевидна: треба йти далі".

Теги: #газ #єс #мецола

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 07.10.2022
Президент Єврокомісії: EUR2 млрд із EUR5 млрд другої частини макрофіну буде виплачено Україні найближчими днями

Президент Єврокомісії: EUR2 млрд із EUR5 млрд другої частини макрофіну буде виплачено Україні найближчими днями

15:35 07.10.2022
Лідери ЄС на неформальній зустрічі в Празі підтвердили відданість подальшій військовій і фінансовій підтримці України

Лідери ЄС на неформальній зустрічі в Празі підтвердили відданість подальшій військовій і фінансовій підтримці України

14:44 07.10.2022
Голова "Нафтогазу" розкритикував місцеву владу за рішення розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери

Голова "Нафтогазу" розкритикував місцеву владу за рішення розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери

13:57 07.10.2022
Обсяг недоплати "Газпрому" "Нафтогазу" становить близько $200 млн – голова української компанії

Обсяг недоплати "Газпрому" "Нафтогазу" становить близько $200 млн – голова української компанії

13:50 07.10.2022
Перспектива обійтися без імпорту газу наступного опалювального сезону й навіть розпочати експорт цілком реальна - глава "Нафтогазу" Вітренко

Перспектива обійтися без імпорту газу наступного опалювального сезону й навіть розпочати експорт цілком реальна - глава "Нафтогазу" Вітренко

12:34 07.10.2022
"Нафтогаз" підтримує спрямування 26 млрд грн ренти за серпень-листопад 2022 р. на закупівлю газу в приватних видобувників - Вітренко

"Нафтогаз" підтримує спрямування 26 млрд грн ренти за серпень-листопад 2022 р. на закупівлю газу в приватних видобувників - Вітренко

11:45 07.10.2022
"Нафтогаз" розраховує збільшити у 2023 р. видобуток газу мінімум на 5% - голова компанії

"Нафтогаз" розраховує збільшити у 2023 р. видобуток газу мінімум на 5% - голова компанії

11:11 07.10.2022
"Нафтогаз" має попередні домовленості щодо постачання газу через Baltic Pipe об'ємом 1 млрд куб. м – Вітренко

"Нафтогаз" має попередні домовленості щодо постачання газу через Baltic Pipe об'ємом 1 млрд куб. м – Вітренко

08:23 07.10.2022
Рада ЄС затвердила пропозиції щодо екстрених заходів для зниження тарифів на енергію

Рада ЄС затвердила пропозиції щодо екстрених заходів для зниження тарифів на енергію

07:48 07.10.2022
"Укрцукор" просить владу забезпечити галузь природним газом не дорожче 30 тис. грн/1 тис. куб. м на час сезону цукроваріння

"Укрцукор" просить владу забезпечити галузь природним газом не дорожче 30 тис. грн/1 тис. куб. м на час сезону цукроваріння

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС на неформальній зустрічі в Празі підтвердили відданість подальшій військовій і фінансовій підтримці України

Європейська політична спільнота може стати спільнотою миру – Зеленський

Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

Голова Європарламенту: Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є і залишаться частиною України

Зеленський обговорив з Моді продовольчу та ядерну безпеку

ОСТАННЄ

ВР просить міжнародні організації створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії Росії проти України

Кондратюк закликала парламенти країн світу не визнавати результатів фейкових референдумів

ЄС забороняє своїм громадянам обіймати керівні посади в Роснефти, Транснефти, ОАК та низці інших російських компаній

Посол Корнійчук закликав владу Ізраїлю припинити уникати однозначності та надати Україні допомогу

Європейська політична спільнота може стати спільнотою миру – Зеленський

Порошенко: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля

Рада відкликала Рабіновича, Васильковського та Кузьміна з комітетів

Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

Голова Європарламенту: Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є і залишаться частиною України

Україна доведе процес вступу до НАТО до переможного кінця - Арахамія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА