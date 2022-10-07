Голова Європарламенту виступила на саміті ЄС за запровадження стелі цін на газ, закликала посилити військову допомогу Україні

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола у своєму традиційному виступі перед європейськими лідерами на саміті ЄС підтримала встановлення граничної ціни на газ та закликала до посилення військової допомоги Україні.

"Нам потрібен сильний сигнал єдності. Ось чому Європейський парламент закликав до встановлення верхньої межі цін на газ у масштабі всього ЄС", - заявила вона у п'ятницю у Празі перед початком неформального засідання Європейської ради.

За її словами, ЄС потребує "кращої та більш упорядкованої співпраці між державами щодо довгострокових цін на газ". "Навесні нашим газовим сховищам знадобиться поповнення, і ми повинні мати можливість купувати газ за розумною ціною у надійних партнерів", - сказала голова Європарламенту.

Говорячи про події в Україні, Мецола заявила, що ЄС "має продовжувати підтримувати" українців наданням військової допомоги.

Голова Європарламенту також висловилася про санкції проти РФ: "Вони працюють. Думка Європарламенту очевидна: треба йти далі".