Політика

20:34 06.10.2022

ЄС забороняє своїм громадянам обіймати керівні посади в Роснефти, Транснефти, ОАК та низці інших російських компаній

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ЄС забороняє своїм громадянам обіймати керівні посади в Роснефти, Транснефти, ОАК та низці інших російських компаній

Євросоюз забороняє своїм громадянам із 22 жовтня обіймати керівні посади у низці російських компаній, йдеться в опублікованому в четвер черговому пакеті санкцій проти РФ.

У ньому зазначено, що з 22 жовтня 2022 року "має бути заборонено обіймати будь-які посади в органах управління" цих компаній. До списку компаній, на які поширюється це обмеження, включені ОПК "Оборонпром", Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК), "Уралвагонзавод", "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", "Алмаз-Антей" та інші. При цьому, згідно з документом, передбачається й низка винятків із нового правила.

У списку зазначені лише компанії, зареєстровані в РФ, тобто, наприклад, на Nord Stream AG ці рестрикції нині не поширюються.

 

 

Теги: #єс #росія #санкції #компанії

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